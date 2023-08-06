Смакуватиме, як бабусин борщ: рецепт заправки з капустою на зиму

Борщова заправка на зиму стане у нагоді кожній господині. Ця закрутка дозволить приготувати смачний борщ без походу до магазину.

Досвідчені господині мають свої рецепти смачної заправки. Зокрема, треба додавати капусту, щоб смак був насиченішим.

Для приготування знадобляться:

капуста – 3 кг,

буряк – 2 кг,

помідори – 1 кг,

цибуля – 0,5 кг,

морква – 0,5 кг,

сіль – 3 столові ложки,

цукор – 2 столові ложки,

олія – 1 склянка,

спеції – до смаку.

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Спершу овочі треба помити та почистити від шкірки. Помідори варто перемолоти у пюре. Цибулю потрібно дрібно нарубати та підсмажити до прозорого забарвлення.

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Моркву та буряк необхідно натерти на середній тертці. Після цього всі овочі треба перекласти у каструлю, додати сіль, цукор, олію та спеції.

Суміш варто перемішати та залишити на 1,5 години. Після цього каструлю потрібно поставити на середній вогонь та довести до кипіння.

Коли суміш закипить, вогонь необхідно зменшити та варити упродовж 40 хвилин. Отриману заправку можна перекладати у стерилізовані банки, закрутити кришками та укутати ковдрою.

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