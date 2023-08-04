Рецепт овочевого соте з баклажанів та болгарського перцю на зиму

Овочеве соте за рецептом від Shuba є дуже смачною заготовкою на зиму. Вона універсальна: її можна їсти з хлібом, та гарячими стравами і заміняти нею гарнір.

Інгредієнти:

Баклажан – 3 кг

Перець солодкий – 500 г

Томати – 1 кг

Часник – 100 г

Цукор – 3 ст. л.

Олія соняшникова рафінована – 1 склянка

Оцет 9% – 100 мл

Перець червоний гострий – 1 шт.

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Спосіб приготування:

1. Баклажани помийте, зріжте дупки, наріжте кубиками розміром 1.5 см. Шкірку можете не очищати. Пересипте баклажани сіллю і залиште на 2 години.

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2. Гіркий та солодкий перець, помідори і часник помийте. З перців виріжте плодоніжку і серцевину, почистіть часник, з помідорів зріжте місце кріплення плодоніжки. Овочі подрібніть в блендері.

3. Овочеву суміш і баклажани перекладіть в каструлю з товстим дном. Доведіть до кипіння і варіть після на слабкому вогні 40-50 хвилин, помішуючи кожні 10 хвилин.

4. Готовність баклажанів перевірте проткнувши шкірку субочисткою, потім додайте олію і оцет і цукор і сіль. Перемішайте і варіть ще 5-10 хвилин.

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