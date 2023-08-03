Як приготувати "Тещин язик" з баклажанів та законсервувати його на зиму

В сезон овочів багато господинь займаються заготовкою різноманітної консервації, щоб мати радість свіжих страв протягом усієї зими.

Існують як оригінальні рецепти, які тільки з'явилися на піку популярності, так і класичні, до яких діти багатьох пам'ятають ще з дитинства. Один із таких класичних рецептів – це салат "Тещин язик", яким поділились у виданні theLime.

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Інгредієнти:

5 штук баклажанів;

1,1 кілограм червоного болгарського перцю;

200 грамів часнику;

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1 стручок гострого перцю;

250 мл оцту 9%;

100 грам цукру;

80 грам солі, 300 мл олії.

Для початку, ретельно промийте баклажани під проточною водою та просушіть. Відріжте плодоніжки та наріжте баклажани колечками завтовшки не менше 1 см. Перекладіть їх у глибоку миску, додайте олію та перемішайте, щоб всі кільця були змащені. Потім розкладіть баклажани на пергаментом вистелене деко і відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

Тим часом приготуйте пікантний соус. Промийте червоний болгарський перець та видаліть насіння. Очистіть часник від лушпиння. Перець та часник перекрутіть на м'ясорубці. Додайте сіль, цукор, сіль та оцет. Перемішайте, щоб розчинити всі кристали.

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Запечені баклажани з'єднайте із соусом. Акуратно перевертайте їх, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. Не використовуйте ложкою, щоб не перетворити баклажани на кашу.

Тепер закуску перекладіть у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Промийте банки з харчовою содою та ретельно прополощіть під проточною водою, потім протріть насухо. Розмістіть банки з салатом шийками донизу на решітці холодної духовки, увімкніть температуру 150-180 градусів та стерилізуйте 20-30 хвилин. Кришки збережіть у ємності, залийте окропом та залиште на 20 хвилин.

Розкладіть салат з баклажанів по стерилізованих банках. Трохи потрусіть, щоб рівномірно розподілити. На дні банки з'явиться сік. Розлийте його по банках в кінці, щоб у кожній була однакова кількість соусу. Покрийте кришками. Зараз залишилося простерилізувати "Тещин язик".

На дно каструлі покладіть тканину або кухонний рушник, розмістіть банки з салатом. Додайте трохи води та доведіть до кипіння. Після цього стерилізуйте 20 хвилин.

Потім дістаньте банки та закрийте. Переверніть дном догори, укрийте теплим пледом та залиште на 12 годин. Після остигання поставте банки в прохолодне темне місце для зберігання. Тепер у вас є готовий "Тещин язик", який можна насолоджуватися в будь-який час та подарувати домашнім та друзям у якості смачного подарунка.

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