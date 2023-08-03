Как приготовить "Тещин язык" из баклажанов и законсервировать его на зиму

В сезон овощей многие хозяйки занимаются заготовкой разнообразной консервации, чтобы иметь радость свежих блюд на протяжении всей зимы.

Существуют как оригинальные рецепты, только появившиеся на пике популярности, так и классические, до которых дети многих помнят еще с детства. Один из таких классических рецептов – это салат "Тещин язык", которым поделились в издании theLime.

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Ингредиенты:

5 штук баклажанов;

1,1 кг красного болгарского перца;

200 граммов чеснока;

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1 стручок острого перца;

250 мл уксуса 9%;

100 грамм сахара;

80 г соли, 300 мл масла.

Для начала тщательно промойте баклажаны под проточной водой и просушите. Отрежьте плодоножки и нарежьте баклажаны колечками толщиной не менее 1 см. Переложите в глубокую миску, добавьте масло и перемешайте, чтобы все кольца были смазаны. Затем разложите баклажаны на пергаментом выстланный противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Тем временем приготовьте пикантный соус. Промойте красный болгарский перец и удалите семена. Очистите чеснок от шелухи. Перец и чеснок перекрутите на мясорубке. Добавьте соль, сахар, соль и уксус. Перемешайте, чтобы растворить все кристаллы.

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Запеченные баклажаны соедините с соусом. Аккуратно переворачивайте их, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Не используйте ложкой, чтобы не превратить баклажаны в кашу.

Теперь переложите закуску в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Промойте банки с пищевой содой и тщательно прополощите под проточной водой, затем протрите насухо. Разместите банки с салатом горлышками вниз на решетке холодной духовки, включите температуру 150-180 градусов и стерилизуйте 20-30 минут. Крышки сохраните в емкости, залейте крутым кипятком и оставьте на 20 минут.

Разложите салат из баклажанов по стерилизованным банкам. Немного потрясите, чтобы равномерно распределить. На дне банки появится сок. Разлейте его по банкам в конце, чтобы у каждой было одинаковое количество соуса. Покройте крышками. Сейчас осталось простерилизовать "Тещин язык".

На дно кастрюли положите ткань или кухонное полотенце, разместите банки с салатом. Добавьте немного воды и доведите до кипения. После этого стерилизуйте 20 минут.

Затем достаньте банки и закройте. Переверните дном вверх, укройте теплым пледом и оставьте на 12 часов. После остывания поставьте банки в темное прохладное место для хранения. Теперь у вас есть готовый "Тещин язык", который можно наслаждаться в любое время и подарить домашним и друзьям в качестве вкусного подарка.

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