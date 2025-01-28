Буде 'спекотно': прогноз погоди на 29 січня

Наприкінці січня Україну накриє незвично тепла погода. Рекордні температури фіксуватимуть не лише на півдні, а й у центральних і західних регіонах.

Температура повітря цього тижня буде значно вищою за норму. Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз на 29-30 січня (середа-четвер)

Наталка Діденко зазначає, що попередні прогнози про +20°C не справдяться, але температура все одно буде значно вищою за сезонну норму. У деяких регіонах очікується +12…+16°C, що більше нагадує квітень, ніж січень.

Особливо тепла погода прогнозується для західних, південних і частково центральних областей. На решті території також буде тепло, хоча й трохи прохолодніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

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