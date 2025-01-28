Будет "жарко": прогноз погоды на 29 января
В конце января Украину накроет необычно теплая погода. Рекордные температуры будут фиксироваться не только на юге, но и в центральных и западных регионах.
Температура воздуха на этой неделе будет значительно выше нормы. Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз на 29-30 января (среда-четверг)
Наталья Диденко отмечает, что предварительные прогнозы о +20°C не оправдаются, но температура все равно будет значительно выше сезонной нормы. В некоторых регионах ожидается +12…+16°C, что больше напоминает апрель, чем январь.
Особенно тёплая погода прогнозируется для западных, южных и частично центральных областей. На остальной территории также будет тепло, хотя и немного прохладнее.
Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.
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