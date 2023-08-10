Будете виглядати смішно: які речі краще не одягати після 50

Часто дорослі жінки, у яких немає часу на шопінг здійснюють поспішні покупки в першому зручному магазині, що може призвести до придбання одягу, який не завжди є стильним. Проте стилісти наголошують, що такий вибір може додати зайвих років та не дуже вдало вплинути на зовнішній вигляд жінок після 50 років.

Про це пише novyny live.

Наприклад, сорочка з гавайським принтом, хоч і приваблює увагу у літній період, може не найкращим чином виглядати на дорослих жінках, особливо великі яскраві принти можуть візуально надати додаткового обсягу.

Міні-спідниця, за словами стилістів, більше підходить для молодіжного стилю та дівчат із стрункою фігурою. Тим не менше, якщо бажання одягнути коротку спідницю велике, можна обрати моделі А-силуету прямого крою, в темних або пастельних відтінках, та додати багатошаровість для вигідного образу.

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Леопардовий принт відомий своєю здатністю візуально додавати об'єм, тому необережне використання цього принта у штанах, сукнях чи спідницях може не дуже вигідно підкреслити фігуру.

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Взуття на підборах, хоч і елегантне, може негативно позначитися на здоров'ї ніг та призвести до незручностей. На дорослих жінках воно може навіть набути вульгарного вигляду. В цьому віці краще обирати білі кеди або взуття на невеликій платформі.

Майки, які обтягують, залишаються під забороною для жінок після 45 років, оскільки вони можуть підкреслити недоліки шкіри та виділити живіт. Тому дорослим жінкам краще вибирати речі оверсайз для більш вигідного образу.

Нагадаємо, ми вже писали про найстильніші спідниці на літо 2023.

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