Будете выглядеть смешно: какие вещи лучше не одевать после 50

Часто взрослые женщины, у которых нет времени на шопинг совершают поспешные покупки в первом удобном магазине, что может привести к приобретению одежды, которая не всегда стильна. Однако стилисты отмечают, что такой выбор может прибавить лишние годы и не очень удачно повлиять на внешний вид женщин после 50 лет.

Об этом пишет novyny live.

К примеру, рубашка с гавайским принтом, хоть и привлекает внимание в летний период, может не лучшим образом смотреться на взрослых женщинах, особенно большие яркие принты могут визуально придать дополнительный объем.

Мини-юбка, по словам стилистов, больше подходит для молодежного стиля и девушек со стройной фигурой. Тем не менее, если желание одеть короткую юбку большое, можно выбрать модели А-силуэта прямого кроя, в темных или пастельных оттенках, и добавить многослойность для выгодного образа.

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Леопардовый принт известен своей способностью визуально прибавлять объем, поэтому неосторожное использование этого принта в брюках, платьях или юбках может не очень выгодно подчеркнуть фигуру.

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Обувь на каблуке, хоть и элегантная, может отрицательно сказаться на здоровье ног и привести к неудобствам. На взрослых женщинах оно может даже приобрести вульгарный вид. В этом возрасте лучше выбирать белые кеды или обувь на небольшой платформе.

Обтягивающие майки остаются под запретом для женщин после 45 лет, поскольку они могут подчеркнуть недостатки кожи и выделить живот. Поэтому взрослым женщинам лучше выбирать вещи оверсайз для более выгодного образа.

Напомним, мы уже писали о самых стильных юбках на лето 2023 года.

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