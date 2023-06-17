Був втрачений понад сотню років тому: У коробці з-під сигар знайшли унікальний єгипетський артефакт віком 5 тисяч років

Під час роботи в азіатській секції колекції Абердинського університету в Шотландії археолог Абір Еладані помітила бляшанку з-під сигар із зображенням символіки колишнього королівства Єгипет, яке проіснувало до 1953 року. Оглянувши коробку, вона побачила всередині шматки деревини, які виявились давно загубленим артефактом.

Про це пише Daily Mail.

Вчені припускають, що знахідка датуються 3341-3094 pp. до нашої ери. Вони вважають, що дерев’яні шматки були частинами вимірювального приладу, який використовували архітектори для будівництва.

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Фрагменти кедрового дерева були знайдені експедицією археолога Діксона, вони були однією з трьох знахідок всередині піраміди у Гізі. Два інших, м'яч і гак, зберігаються в Британському музеї, а дерев’яний шматок вважали загубленим протягом майже ста років. У 2001 році знайшли запис про те, що артефакт був переданий до музейної колекції Університету Абердіна, після чого про нього не було нічого відомо.

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"Колекції університету величезні, вони налічують сотні тисяч одиниць, – сказала Абір Еладані, – тому шукати щось тут все-одно, що шукати голку в копиці сіна. Я не могла повірити, що всередині цієї звичайної жерстяної коробки для сигар зберігається такий скарб".

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