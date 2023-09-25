Швидкий смаколик до чаю: Як приготувати яблучне печиво
Яблука завжди виступають у ролі головного і незаперечного героя у багатьох домашніх солодощах, і настав час випікати чудове яблучне печиво. Соковита та хрустка м'якоть яблук чудово підходить для приготування начинки для пирогів, тортів і печива.
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У цьому рецепті, яким поділилися на сайті Giallo Zafferano, не використовується вершкове масло, і тісто виходить надзвичайно розсипчастим і ніжним. Ця незвичайна версія тіста може бути чудовою альтернативою звичайному пісочному тісту, і її легко та швидко приготувати.
Інгредієнти:
- Яблука - 260 г
- Борошно - 160 г
- Оливкова олія - 50 г
- Розпушувач для тортів - 5 г
- Яйце (1 середнє) - 55 г
- Цукор - 30 г
- Акацієвий мед (або будь-який рідкий мед) - 15 г
- Лимонна цедра
- Цукрова пудра
Приготування:
- Спочатку вимийте яблука, видаліть серцевину і наріжте 130 грамів на дрібні кубики. Решту 130 грамів яблук поріжте більшими шматочками і помістіть у високу склянку міксера, влийте олію, додайте мед і перемішайте все до отримання однорідної суміші.
- Додайте борошно і розпушувач, цукор і вбийте яйце. Перемішайте тісто ложкою, а потім вмішайте нарізане кубиками яблуко.
- Приправте суміш цедрою лимона і ще раз перемішайте.
- Застеліть деко папером для випічки і викладіть ложкою гіркою розміром з волоський горіх.
- Обирайте печиво цукровою пудрою і готуйте в духовці при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин.
- Дістаньте яблучне печиво з духовки і дайте йому охолонути, перш ніж спробувати.
- Це яблучне печиво можна зберігати кілька днів у щільно закритій банці.
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