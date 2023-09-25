Быстрая вкусняшка к чаю: Как приготовить яблочное печенье

Яблоки всегда выступают в роли главного и неоспоримого героя во многих домашних сладостях, и пора выпекать замечательное яблочное печенье. Сочная и хрустящая мякоть яблок отлично подходит для приготовления начинки для пирогов, тортов и печенья.

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В этом рецепте, которым поделились на сайте Giallo Zafferano, не используется сливочное масло, и тесто получается чрезвычайно рассыпчатым и нежным. Эта необычная версия теста может быть великолепной альтернативой обычному песочному тесту, и ее легко и быстро приготовить.

Ингредиенты:

Яблоки – 260 г

Мука – 160 г

Оливковое масло – 50 г

Разрыхлитель для тортов - 5 г

Яйцо (1 среднее) – 55 г

Сахар – 30 г

Акациевый мед (или любой жидкий мед) – 15 г

Лимонная цедра

Сахарная пудра

Приготовление:

Сначала вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте 130 г на мелкие кубики. Остальные 130 граммов яблок порежьте большими кусочками и поместите в высокий стакан миксера, влейте масло, добавьте мед и перемешайте все до получения однородной смеси. Добавьте муку и разрыхлитель, сахар и вбейте яйцо. Перемешайте тесто ложкой, затем вмешайте нарезанное кубиками яблоко. Приправьте смесь цедрой лимона и перемешайте еще раз. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите ложкой горкой размером с грецкий орех. Выбирайте печенье сахарной пудрой и готовьте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Извлеките яблочное печенье из духовки и дайте ему остыть, прежде чем попробовать. Это яблочное печенье можно хранить несколько дней в плотно закрытой банке.

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