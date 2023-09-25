Быстрая вкусняшка к чаю: Как приготовить яблочное печенье
Яблоки всегда выступают в роли главного и неоспоримого героя во многих домашних сладостях, и пора выпекать замечательное яблочное печенье. Сочная и хрустящая мякоть яблок отлично подходит для приготовления начинки для пирогов, тортов и печенья.
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В этом рецепте, которым поделились на сайте Giallo Zafferano, не используется сливочное масло, и тесто получается чрезвычайно рассыпчатым и нежным. Эта необычная версия теста может быть великолепной альтернативой обычному песочному тесту, и ее легко и быстро приготовить.
Ингредиенты:
- Яблоки – 260 г
- Мука – 160 г
- Оливковое масло – 50 г
- Разрыхлитель для тортов - 5 г
- Яйцо (1 среднее) – 55 г
- Сахар – 30 г
- Акациевый мед (или любой жидкий мед) – 15 г
- Лимонная цедра
- Сахарная пудра
Приготовление:
- Сначала вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте 130 г на мелкие кубики. Остальные 130 граммов яблок порежьте большими кусочками и поместите в высокий стакан миксера, влейте масло, добавьте мед и перемешайте все до получения однородной смеси.
- Добавьте муку и разрыхлитель, сахар и вбейте яйцо. Перемешайте тесто ложкой, затем вмешайте нарезанное кубиками яблоко.
- Приправьте смесь цедрой лимона и перемешайте еще раз.
- Застелите противень бумагой для выпечки и выложите ложкой горкой размером с грецкий орех.
- Выбирайте печенье сахарной пудрой и готовьте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
- Извлеките яблочное печенье из духовки и дайте ему остыть, прежде чем попробовать.
- Это яблочное печенье можно хранить несколько дней в плотно закрытой банке.
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