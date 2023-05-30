Бюджетний обід за 30 хвилин: рецепт капустяної запіканки

Цю запіканку можна приготувати з різних видів капусти: білокачанної, цвітної чи з броколі. Для різноманітя можете додати м’ясний фарш.

Інгредієнти:

– Капуста білокачанна - 1 кг

– Морква - 2 шт.

– Цибуля - 2 шт.

– Масло вершкове - 140 г

– Молоко - 200 г

– Яйце куряче - 4 шт.

– Сіль - 0,5 ч. л.

– Перець - за смаком

– Петрушка - для прикрашання

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Спосіб приготування:

1. Наріжте цибулю та потріть моркву.

2. Масло розтопіть на сковороді та підсмажте на ньому цибулю та моркву кілька хвилин.

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3. Очистіть капусту від верхнього листя, поріжте, посоліть та обімніть.

4. Капусту викладіть на сковорідку до цибулі та моркви та смажте до випаровування вологи. Охолодіть.

5. Яйця збийте, влийте молоко та знову збийте. Залийте отриманою сумішшю капусту з морквою та цибулею, перемішайте, викладіть у форму та відправте запікатись при 200 градусах 30 хвилин.

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