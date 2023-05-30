Бюджетный обед за 30 минут: рецепт капустной запеканки

Эту запеканку можно приготовить из разных видов капусты: белокочанной, цветной или брокколи. Для разнообразия можете добавить мясной фарш.

Ингредиенты:

- Капуста белокочанная - 1 кг.

– морковь – 2 шт.

– Лук – 2 шт.

– масло сливочное - 140 г

– Молоко – 200 г

– яйцо куриное – 4 шт.

– соль – 0,5 ч. л.

– Перец – по вкусу

– Петрушка – для украшения

Читайте также: Завтрак за 50 грн на двоих: готовим яичницу с овощами

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и потрите морковь.

2. Растопите масло на сковороде и поджарьте на нем лук и морковь несколько минут.

Видео дня

3. Очистите капусту от верхних листьев, порежьте, посолите и обомните.

4. Капусту выложите на сковороду к луку и моркови и жарьте до испарения влаги. Охладите.

5. Взбейте яйца, влейте молоко и снова взбейте. Залейте полученной смесью капусту с морковью и луком, перемешайте, выложите в форму и отправьте запекаться при 200 градусах 30 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт яблочных оладий на йогурте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !