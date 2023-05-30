Бюджетный обед за 30 минут: рецепт капустной запеканки
Эту запеканку можно приготовить из разных видов капусты: белокочанной, цветной или брокколи. Для разнообразия можете добавить мясной фарш.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная - 1 кг.
– морковь – 2 шт.
– Лук – 2 шт.
– масло сливочное - 140 г
– Молоко – 200 г
– яйцо куриное – 4 шт.
– соль – 0,5 ч. л.
– Перец – по вкусу
– Петрушка – для украшения
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Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и потрите морковь.
2. Растопите масло на сковороде и поджарьте на нем лук и морковь несколько минут.
3. Очистите капусту от верхних листьев, порежьте, посолите и обомните.
4. Капусту выложите на сковороду к луку и моркови и жарьте до испарения влаги. Охладите.
5. Взбейте яйца, влейте молоко и снова взбейте. Залейте полученной смесью капусту с морковью и луком, перемешайте, выложите в форму и отправьте запекаться при 200 градусах 30 минут.
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