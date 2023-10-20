Бюджетний обід за 5 хвилин: рецепт салату з кукурудзою та сухариками

Цей салат за рецептом від Shuba можна приготувати всього за 5 хвилин з доступних інгредієнтів. Нічого додатково готувати для нього не потрібно – просто змішайте всі складові.

Інгредієнти:

– 5 столових ложок майонезу (з 67% вмістом жиру)

– 70 г консервованої кукурудзи

– 1 свіжий огірок

– 50 г копченого сиру сулугуні

– 50 г сухариків

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Спосіб приготування:

Наріжте огірок та сир і перекладіть у миску. Додайте консервовану кукурудзу та сухарики.

Заправте салат майонезом, ретельно розмішайте і подавайте.

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