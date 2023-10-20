Бюджетный обед за 5 минут: рецепт салата с кукурузой и сухариками
Этот салат по рецепту от Shuba можно приготовить всего в 5 минутах из доступных ингредиентов. Ничего дополнительно готовить для него не нужно – просто смешайте все составляющие.
Ингредиенты:
– 5 столовых ложек майонеза (с 67% содержанием жира)
– 70 г консервированной кукурузы
– 1 свежий огурец
– 50 г копченого сыра сулугуни
– 50 г сухариков
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Способ приготовления:
Нарежьте огурец и творог и переложите в миску. Добавьте консервированную кукурузу и сухарики.
Заправьте салат майонезом, кропотливо размешайте и подавайте.
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