Бюджетный обед за 5 минут: рецепт салата с кукурузой и сухариками

Этот салат по рецепту от Shuba можно приготовить всего в 5 минутах из доступных ингредиентов. Ничего дополнительно готовить для него не нужно – просто смешайте все составляющие.

Ингредиенты:

– 5 столовых ложек майонеза (с 67% содержанием жира)

– 70 г консервированной кукурузы

– 1 свежий огурец

– 50 г копченого сыра сулугуни

– 50 г сухариков

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Способ приготовления:

Нарежьте огурец и творог и переложите в миску. Добавьте консервированную кукурузу и сухарики.

Заправьте салат майонезом, кропотливо размешайте и подавайте.

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