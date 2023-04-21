Частина українців може втратити страховий стаж: що сталося

Україна припинила дію Угоди з рф про трудову діяльність і соціальний захист громадян. На такий крок у Кабміні пішли через повномасштабне вторгнення.

Припинення цієї угоди може вплинути на громадян, які мали страховий стаж, здобутий на росії. На сайті Федерації профспілок України було оприлюднено проєкт постанови уряду.

Угода між Україною та рф набула чинності ще у 1993 році. Згідно зі статтею 6 Угоди, країни визнавали дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка іншої країни про рівень освіти і кваліфікації без легалізації, а головне – страховий стаж громадян, набутий на території іншої країни.

Відео дня

Читайте також: В Україні деяким пенсіонерам додадуть понад 700 грн до пенсії

У пояснювальній записці йдеться, що припинення дії даної угоди необхідне у зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф.

Поки що невідомо, як ухвалення постанови вплине на громадян України, які до повномасштабного вторгнення працювали на території росії. Ймовірно, вказаний стаж може бути визнаний недійсним.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!