Частину України накриють грози із зливами: прогноз погоди на 23 липня

У середу, 23 липня, на частині території України очікуються дощі з грозами, тоді як температурні показники залишатимуться майже без змін. Негода найбільше зачепить Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську, Луганську області, а також, ймовірно, й Донеччину.

У ніч на середу атмосферний фронт також може спричинити короткочасні зливи з грозами на півночі та в центрі країни, а подекуди — й у Карпатському регіоні. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Температурний фон у більшості регіонів залишатиметься стабільним. У центральних та західних областях повітря прогріється до +26…+29 градусів, трохи прохолодніше буде на півночі — до +26. Натомість на півдні та південному сході зберігатиметься справжня спека — стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів.

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У столиці в ніч на середу очікуються грозові дощі, але вдень опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +27 градусів.

Наталка Діденко зазначає, що найближчим часом різких змін у погоді не очікується: на заході — відносна прохолода, на півдні — спека, а в середньому по країні — близько +27…+30 градусів.

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