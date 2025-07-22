Часть Украины накроют грозы с проливными дождями: прогноз погоды на 23 июля

В среду, 23 июля, на части территории Украины ожидаются дожди с грозами, в то время как температурные показатели будут оставаться почти без изменений. Непогода больше всего затронет Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую области, а также, вероятно, и Донбасс.

В ночь на среду атмосферный фронт также может вызвать кратковременные ливни с грозами на севере и в центре страны, а иногда и в Карпатском регионе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температурный фон в большинстве регионов будет оставаться стабильным. В центральных и западных областях воздух прогреется до +26…+29 градусов, немного прохладнее будет на севере — до +26. На юге и юго-востоке будет сохраняться настоящая жара — столбики термометров покажут до +35 градусов.

Читайте также: Вместо жары - куртки: синоптикиня рассказала, что стало причиной нетипичного холода в июне

В столице в ночь на среду ожидаются грозовые дожди, но днем осадки не ожидаются. Температура воздуха днем будет достигать +27 градусов.

Наталья Диденко отмечает, что в ближайшее время резких изменений в погоде не ожидается: на западе относительная прохлада, на юге жара, а в среднем по стране около +27…+30 градусов.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!