Чим треба підживлювати смородину, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Смородина – є однією з найпопулярніших культур серед дачників в Україні. Втім, кущі цієї рослини можуть не давати щедрий врожай.

Для того, щоб отримати великі ягоди, потрібно не лише обрати правильний сорт. Дачники мають також поради щодо того, чим потрібно підживлювати культуру, для збільшення врожайності.

Для приготування підживки знадобляться дріжджі. Потрібно взяти 100 г свіжих або 30 г сухих дріжджів на 1 л води.

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Для швидшого бродіння у суміш варто додати половину склянки цукру та ретельно перемішати. Дріжджі та цукор повинні розчинитися.

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Після цього у розчин варто додати 4 л теплої води та залишити у темному теплому місці на декілька днів. Бажано періодично помішувати суміш.

Отриману рідину варто розділити на рівні частини по 1 л та розвести їх 9 л чистої води. Таким розчином потрібно поливати смородину у теплу погоду, 3-5 літрів суміші на один кущ.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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