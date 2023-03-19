Розкішне цвітіння радуватиме око: коли та як правильно садити чорнобривці

Чорнобривці – це квіти, які можуть додати краси та колориту вашому саду чи городу. Ці квіти є досить невибагливими, проте важливо дотримуватися певних правил при їх саджанні та догляді. У цій статті ми розглянемо, як правильно та коли починати сіяти та саджати чорнобривці.

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Коли починати саджати чорнобривці

Чорнобривці можна саджати як весною, так і восени. Найкращий час для початку садіння – це середина весни або на початку літа. Якщо ви садите чорнобривці восени, то це потрібно робити, якщо ґрунт досить теплий та вологий. Також варто пам'ятати, що чорнобривці можна садити як відкритим ґрунтом, так і в контейнерах.

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Як правильно саджати чорнобривці

Перш за все, перед садінням необхідно підготувати ґрунт. Ґрунт повинен бути розкритий та добре провітрюваний. Вам також потрібно вирівняти поверхню ґрунту, щоб уникнути того, щоб вода стікала в одну сторону.

Потім потрібно зробити отвір у ґрунті для саджанців чорнобривців. Глибина отвору повинна бути близько 5-6 см, а ширина - близько 10-12 см. Потім помістіть коріння рослини в отвір, засипавши його землею та натиснувши на коріння, щоб рослина стояла прямо.

Як доглядати за чорнобривцями

Чорнобривці не потребують особливого догляду, проте вони все ж потребують певного нагляду та додаткового живлення для того, щоб добре рости та квітнути.

Основними факторами догляду за чорнобривцями є полив та добрива. Чорнобривці потребують регулярного поливу, особливо в період сухого та жаркого клімату. Важливо не переволочувати ґрунт, щоб уникнути виходу коренів на поверхню. Розріджений ґрунт також допомагає зберігати вологу біля коренів рослини.

Щодо добрив, чорнобривці потребують добре збалансованого харчування, щоб забезпечити оптимальний ріст та квітнення. Варто застосовувати добрива з високим вмістом фосфору та калію для підтримки розвитку кореневої системи та квіткових бруньок. Також можна використовувати органічні добрива, такі як перегній або компост, щоб підживити рослину.

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