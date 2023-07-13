Чим обробити поверхні біля плити, щоб жир більше не налипав

Завдяки простому лайфхаку, стійкі жирні плями на плиті та фартуху стануть менш страшними. Під час приготування їжі зі сковороди або каструлі, жирні бризки можуть розлітатися по кухні та залишати стійкі забруднення на поверхнях, які важко видалити.

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Найкраще запобігти скупченню бруду, ніж потім витрачати багато часу та зусиль, щоб його позбутися. Існує ефективне рішення, яке допоможе забути про жирні плями, які важко змиваються на кухні.

Для цього достатньо приготувати засіб, яким потрібно натерти проблемні зони. Його можна легко приготувати з продуктів, які є на кожній кухні. Просто змішайте соду та олію в співвідношенні 1:1.

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Після підготовки засобу, нанесіть його на плиту та фартух за допомогою м'якої губки. Особливу увагу зверніть на місця, де найбільше накопичується жир. Розподіліть суміш рівномірно по забруднених ділянках. Після 30 хвилин протріть поверхні мокрою губкою з краплею мийного засобу, а потім протріть поверхні насухо чистою тканиною.

В результаті цих простих процесів на поверхні плити та фартуха з'явиться тонкий захисний шар. Він запобігатиме прилипанню нового бруду та полегшить прибирання в майбутньому. Тепер ви зможете насолоджуватися чистотою на кухні без зайвих зусиль.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

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