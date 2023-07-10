Просто замочіть у цьому розчині: Як легко очистити витяжку на кухні від жиру

Багато людей часто забувають про миття витяжного вентилятора на кухні, хоча це має велике значення. Меблі на кухні, зокрема витяжний вентилятор, часто покриваються липким жиром. Ігнорування очищення витяжки може призвести до появи бактерій і неприємних запахів над варильною панеллю. Щоб легко і економно очистити витяжку на кухні, варто скористатися простим лайфхаком, про який пише видання Express.

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Витяжні системи призначені для відсмоктування диму і пари, що утворюються під час готування їжі на плиті. Якщо витяжку не очищати регулярно, це може негативно вплинути не лише на чистоту кухні і гігієну приготування їжі, а й на ефективність роботи самого вентилятора витяжки.

Ось кілька кроків, які допоможуть вам очистити витяжку на кухні:

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Замочіть фільтри у теплій мильній воді з додаванням столового оцту на 10 хвилин; За допомогою щітки ретельно очистіть фільтри; Після цього ретельно промийте фільтри, щоб зняти всі залишки мийного розчину; Багато витяжних фільтрів можна також мити в посудомийній машині. Перевірте інструкцію виробника вашої витяжки, щоб переконатися, що це безпечно для вашого фільтра; Рекомендується чистити витяжний вентилятор кожні три місяці, аби забезпечити його ефективну роботу і запобігти накопиченню бруду та жиру.

Не забувайте про важливість очищення витяжного вентилятора на кухні. Регулярне очищення забезпечить чистоту повітря в кухні та довговічність вашого витяжного пристрою.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

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