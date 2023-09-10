Чим обробити рослини в саду у вересні, щоб наступного року вони були здоровими

Захист вашого саду від захворювань та шкідників важливий для збереження рослин і готовності їх до морозів. Восени одним з ефективних засобів для цього є обробка саду бордоською сумішшю. Ця фунгіцидна речовина базується на сірчаній кислоті та вапні, і вона має антисептичні і антибактеріальні властивості.

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Ось кілька порад для садівників, як правильно обробити сад бордоською рідиною восени та які переваги це може мати для вашого саду, пише ukr.media.

Переваги використання бордоської рідини восени:

Запобігання захворюванням: Восени рослини стають більш вразливими до грибкових захворювань через вологі умови та падіння листя. Бордоська суміш допомагає запобігти таким захворюванням, знижуючи ризик їх поширення. Зниження популяції шкідників:Бордоська суміш може відлякувати деяких шкідливих комах, таких як мідниця і жовта пава, що можуть завдати шкоди рослинам. Це допомагає зменшити ризик ураження шкідниками. Захист стовбурів і гілок: Обробка стовбурів і гілок рослин допомагає запобігти розповсюдженню інфекцій та захищає їх від потенційної шкоди.

Як обробити сад бордоською рідиною восени:

Підготовка суміші: Розведіть бордоську суміш у відповідних пропорціях, які вказані на упаковці. Пам'ятайте дотримуватися вказівок на упаковці для безпеки та ефективності. Вибір дня: Виберіть сухий та безвітряний день для обробки саду. Це допоможе уникнути розпилу суміші на навколишні рослини і забезпечить рівномірне розподілення речовини. Розпиліть суміш: Рівномірно розпиліть бордоську суміш на стовбурах і гілках рослин. Важливо обробити всі частини рослини, які можуть бути уразливі для захворювань або шкідників. Дозування: Для обприскування плодових дерев використовуйте 1,5% розчин бордоської рідини. Для обробки ягід та квітів використовуйте 1% розчин.

Перед використанням розчин обов'язково треба процідити через марлю або інший фільтр. Засіб використовується одразу після приготування.

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Запам'ятайте, що безпека завжди на першому місці. Дотримуйтеся інструкцій на упаковці та використовуйте заходи безпеки під час роботи з будь-якими хімічними речовинами.

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