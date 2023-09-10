Чем обработать растения в саду в сентябре, чтобы в следующем году они были здоровыми

Защита вашего сада от заболеваний и вредителей важна для сохранения растений и готовности их к морозам. Осенью одним из эффективных средств для этого является обработка сада бордоской смесью. Это фунгицидное вещество основано на серной кислоте и извести, и обладает антисептическими и антибактериальными свойствами.

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Вот несколько советов для садоводов, как правильно обработать сад бордоской жидкостью осенью и какие преимущества это может иметь для вашего сада, пишет ukr.media.

Преимущества использования бордоской жидкости осенью:

Предотвращение заболеваний: Осенью растения становятся более уязвимыми к грибковым заболеваниям из-за влажных условий и падения листьев. Бордосская смесь помогает предотвратить такие заболевания, снижая риск их распространения. Снижение популяции вредителей: Бородосская смесь может отпугивать некоторых вредных насекомых, таких как медница и желтая пава, которые могут нанести вред растениям. Это помогает снизить риск поражения вредителями. Защита стволов и веток: Обработка стволов и ветвей растений помогает предотвратить распространение инфекций и защищает их от потенциального вреда.

Как обработать сад бордоской жидкостью осенью:

Подготовка смеси: Разведите бордоскую смесь в соответствующих пропорциях, указанных на упаковке. Помните следовать указаниям на упаковке для безопасности и эффективности. Выбор дня: Выберите сухой и безветренный день для сада. Это поможет избежать распыления смеси на окружающие растения и обеспечит равномерное распределение вещества. Распылите смесь: Равномерно распылите бордоскую смесь на стволах и ветвях растений. Важно обработать все части растения, которые могут быть уязвимы для заболеваний или вредителей. Дозировка: Для опрыскивания плодовых деревьев используйте 1,5% раствор бордоской жидкости. Для обработки ягод и цветов используйте 1% раствор.

Перед использованием раствор обязательно процедить через марлю или другой фильтр. Средство используется сразу после приготовления.

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Помните, что безопасность всегда на первом месте. Следуйте инструкциям на упаковке и используйте меры предосторожности при работе с любыми химическими веществами.

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