Чим восени обробити ґрунт, аби навесні не було хрущів: дешеві методи

Хрущі та їхні личинки є доволі небезпечними шкідниками зелених насаджень навесні, коли рослини випускають молоді пагони. Для городу та саду особливу небезпеку становлять личинки травневих жуків.

Ці хробаки здатні у короткі проміжки часу повиїдати значні площі садових культур. Вони атакують коріння полуниці, суниці, кущів т плодових дерев.

Щоб позбутися личинок хруща, варто діяти вже восени, коли ці шкідники заривають у ґрунт на зимівлю. Найлегшим способом є використання інсектицидів, однак якщо ви не хочете витрачатися на дорогу хімію, можна спробувати інші дієві засоби.

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Як знищити личинок хруща народними методами

Спробуйте використати оцет. 100 мл оцту треба розвести у 10 літрах води й полити ґрунт під деревами та кущами.

Допоможе також використання нашатирного спирту. Дві столові лодки засобу розмішують у відрі води та поливають землю під рослинами.

Ще один метод – лушпиння цибулі, або використання часнику. Лушпиння цибулі розводять водою 1 до 3 та настоюють 5 діб. Потім настій розводять у воді 1 до 5 та поливають землю.

Що стосується часнику, то голівку часнику очищають, зубчики дрібнять й заливають водою – 2 літри. Витримайте часник у воді дві доби, процідіть й вилийте настій у відро води. Поливайте часниковою водою грядки та кущі. Можна підливати часникову воду й під дерева.

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