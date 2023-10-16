Чем осенью обработать почву, чтобы весной не было майских жуков: дешевые методы

Хрущи и их личинки представляют собой довольно опасные вредители зеленых насаждений весной, когда растения выпускают молодые побеги. Для огорода и сада особую опасность представляют личинки майских жуков.

Эти черви способны в короткие промежутки времени выесть значительные площади садовых культур. Они атакуют корни клубники, земляники, кустов и плодовых деревьев.

Чтобы избавиться от личинок майского жука, стоит действовать уже осенью, когда эти вредители зарывают в почву на зимовку. Легчайшим способом является использование инсектицидов, однако если вы не хотите тратиться на дорогостоящую химию, можно попробовать другие действенные средства.

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Как уничтожить личинок майского жука народными методами

Попытайтесь использовать уксус. 100 мл уксуса следует развести в 10 литрах воды и полить почву под деревьями и кустарниками.

Поможет также использование нашатырного спирта. Две столовые лодки размешивают в ведре воды и поливают землю под растениями.

Еще один метод – шелуха лука, или использование чеснока. Лузги лука разводят водой 1 до 3 и настаивают 5 суток. Затем настой разводят в воде от 1 до 5 и поливают землю.

Что касается чеснока, то головку чеснока очищают, зубчики измельчают и заливают водой – 2 литра. Выдержите чеснок в воде двое суток, процедите и вылейте настой в ведро воды. Поливайте чесночной водой грядки и кустарники. Можно подливать чесночную воду и под деревья.

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