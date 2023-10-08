Уксус, шерсть кошек, кофейная гуща и масло: что лучше отпугивает кротов из сада и огорода

Кроты – это мелкие грызуны, которые повреждают растения и почву на садовых и огородных участках. Они создают подземные ходы, которые могут разрушать корневую систему растений, а также препятствовать росту новых растений.

Существует несколько методов, которые помогают отвадить кротов из сада и огорода.

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Использование ловушек. Это самый эффективный способ избавиться от кротов. Ловушки можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно.

Использование ультразвуковых устройств. Ультразвуковые устройства издают звуки, которые не слышны для людей, но неприятны для кротов. Они отпугивают кротов от участка.

Использование химических веществ. Химические вещества, такие как яд для кротов, могут быть эффективными, но также могут быть вредными для других животных и растений.

Можно высадить растения, отпугивающие кротов. Некоторые растения, такие как бобовые, чеснок, бархатцы и нарциссы, выделяют запахи, которые неприятны для кротов.

Однако в октябре высаживать "антикротовые" растения не стоит, поскольку они не успеют вырасти до наступления заморозков. Так что эксперты советуют следующие способы отпугивания кротов:

Уксус – кроты ненавидят его сильный запах. В бутылке с распылителем смешайте 200 мл воды и три столовых ложки уксуса. Затем распылите смесь в норы и туннели, выкопанные кротами.

Кофейная гуща – посыпьте ею газон и сад, а также отверстия в туннелях, выкопанные кротами.

Кошачья шерсть – надо собрать кошачьей шерсти из вашего домашнего любимца, когда вы его расчесываете. Эту шерсть нужно заложить в кроткие норы. Запах кошек отпугивает кротов. Вместо кошачьей шерсти можно использовать наполнитель для лотков, в которые коты успели сходить. Запах кошачьей мочи тоже отпугивает кротов.

Масло – оливковое или касторовое. Смочите куски ткани растительным маслом и засуньте их в кротичьи ямы.

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