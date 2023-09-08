Названы растения, эффективно отпугивающие мышей и крыс от дома

Мыши и крысы довольно неприятные соседи для жителей частного сектора. С наступлением осени они ищут, где будут зимовать, и часто выбирают именно дома людей.

Эксперты заметили, что отпугнуть грызунов от дома способны некоторые растения – крысы и мыши их не любят, поэтому и близко не подойдут к помещению человека.

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Первое растение, являющееся врагом для мышей, есть рута душистая (Rue des Jardins). Аромат, который она распространяет, отпугивает грызунов. Высадите ее возле дома или в горшки – мыши и крысы будут избегать ползать возле этого растения.

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Второе растение, которое боятся грызуны, это мята перечная. Это растение просто в уходе и быстро растет. Ее тоже можно высадить в горшки и расставить у дома.

Нарциссы тоже враги для мышей и крыс. Их луковицы вообще ядовиты для грызунов. Если вы посадите их у дома, мыши и крысы будут обходить его.

Также предлагаем узнать аптечные средства, которые помогают бороться с мышами.

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