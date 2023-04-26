Чим підгодовувати часник в кінці квітня, щоб отримати великі головки: поради садівникам

Наприкінці квітня на часнику активно наростає листя, і зовсім скоро запас харчування в насінні закінчиться, кінці пір'я почнуть жовтіти. Якщо не внести добрива, листя перестане розвиватися, пожовкне повністю, і плід не зможе правильно розвиватися.

Щоб цього уникнути перше підживлення обов'язково має містити азот в аміачній та нітратній формі. В іншому випадку в холодному ґрунті від підгодівлі не буде користі.

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Спочатку рослини потрібно удобрити аміачною селітрою, а потім магнієм і сіркою. Завдяки азоту відбудеться наростання листя, а магній допоможе часнику засвоювати фосфор, щоб успішно розвивалася коренева система. Якщо перед тим як посадити часник ви не удобрювали землю фосфором, то перед підживленням вкопати гранули в борозенки вздовж ряду можна прямо зараз.

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Всі підживлення у спільній роботі прискорять ріст та розвиток часнику, він досягне висоти 80-90 см і дасть головки вагою до 130 грамів.

Для приготування 10 літрів розчину потрібна столова ложка аміачної селітри та столова ложка сульфату магнію. Перемішуємо речовини у воді та приступаємо до поливу.

Якщо просто полити рослину розчином, то особливої користі не буде. Це через те, що коріння часнику розташовуються досить глибоко, і щоб розчин потрапив до них, потрібно знати один лайфхак.

Уздовж ряду майже впритул до рослин потрібно зробити глибоку борозенку, в яку виливаємо поживний розчин. Завдяки локальному внесенню підживлення вдасться за допомогою мінімальної кількості добрив досягти найбільшої ефективності. Наступне підживлення часнику потрібно провести приблизно через місяць.

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