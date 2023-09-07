Чим підживити малину восени, аби отримати великий врожай влітку

За кущами малини варто постійно доглядати, а особливо восени. Адже малина, завдяки своєму плодоношенню, витрачає велику кількість поживних речовин. Щоб вона добре перезимувала та радувала нас багатим врожаєм в наступному сезоні, важливо правильно підгодувати її восени.

UAportal розповість, як правильно доглядати за малиною та чим потрібно її підживлювати.

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Потрібно забезпечити малину необхідними поживними речовинами, зокрема калієм та фосфором. Починати додавати ці елементи до малини слід з кінця літа. Важливо пам'ятати, що в цей період не слід вносити азот, оскільки він може призвести до зайвого зростання малинових кущів, що восени є небажаним.

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Зокрема, відмінним варіантом для живлення малини є використання деревного попелу, який можна присипати навколо прикореневих колін. Також варто підживлювати монофосфат калієм.

Для тих, хто не бажає використовувати магазинні препарати, можна використовувати природні джерела добрив. Компост або перегній – чудовий варіант для збагачення ґрунту. Вони наситять рослину і ґрунт корисними речовинами і в той же час забезпечать захист кореневої системи малини від морозів.

Забезпечивши малину належним живленням восени, ви позбавите себе багатьох труднощів та зможете отримати багатий та смачний врожай в наступному сезоні.

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