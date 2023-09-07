Чем подкормить малину осенью, чтобы получить большой урожай летом

За кустами малины следует постоянно ухаживать, а особенно осенью. Ведь малина, благодаря своему плодоношению, тратит большое количество питательных веществ. Чтобы она хорошо перезимовала и радовала нас богатым урожаем в следующем сезоне, важно правильно подкормить осенью.

UAportal расскажет, как правильно ухаживать за малиной и чем нужно ее подкармливать.

Читайте также: Морозостойкие и плодородные сорта желтой малины, о которых не все знают

Необходимо обеспечить малину необходимыми питательными веществами, в частности калием и фосфором. Начинать добавлять эти элементы к малине следует с конца лета. Важно помнить, что в этот период не следует вносить азот, поскольку он может привести к излишнему росту малиновых кустов, что осенью нежелательно.

Видео дня

В частности, отличным вариантом для питания малины является использование древесной золы, которую можно присыпать вокруг прикорневых колен. Также следует подпитывать монофосфат калием.

Для тех, кто не хочет использовать магазинные препараты, можно использовать природные источники удобрений. Компост или перегной – отличный вариант для обогащения почвы. Они насытят растение и почву полезными веществами и в то же время обеспечат защиту корневой системы малины от морозов.

Обеспечив малину надлежащим питанием осенью, вы избавите себя от многих трудностей и сможете получить богатый и вкусный урожай в следующем сезоне.

Напомним, мы рассказывали об опасности садовых клопов, которые портят ягоды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !