Чим підживити моркву, щоб шкідники не з'їли урожай

Морква потребує підживлення, щоб не було гниття, хвороб та псування від шкідників. Ще молоді рослини можна підживлювати двома дієвими способами.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли, що після другого проріджування моркву потрібно підлити розчином марганцю. Тоді урожай буде чистим та щедрим.

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1. Розчин марганцівки для моркви. Розведіть у 10-літровому відрі 3 г марганцю і 2-3 г борної кислоти. Одного відра вистачить на 3-4 квадратних метри. Через три тижні повторіть такий полив.

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Завдяки цьому морква буде чистою та без шкідників. Тільки перед поливом цим розчином пролийте морквяні посадки чистою водою.

2. Розчин перцю від морквяної мухи. Морквяна муха може за лічені дні звести нанівець весь урожай моркви. Муха, як і всі її родичі, летить на запах. Щоб відбити в неї "нюх", можна обприскувати рослину червоним або чорним меленим перцем.

Візьміть 1 ст. ложку перцю і розведіть на 10 л води. Обприскайте морквяні посадки. Цього розчину вистачає на 10 кв. метрів.

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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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