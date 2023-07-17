Чим поливати кімнатні рослини, щоб підживити їх поживними елементами не купуючи добрива

Квітникарство є прекрасним хобі для тих, хто проводить багато часу вдома. Але для того, щоб рослини виглядали привабливо, необхідно створити для них сприятливі умови та доглядати їх належним чином. Ось один корисний лайфхак від досвідчених квітникарів.

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Багато господинь знають, що перед приготуванням крупи її треба промити. Деякі промивають рис, щоб позбавити її від надлишку крохмалю та отримати розсипчасту кашу. Інші роблять це з різними крупами, такими як гречка, пшоно, булгур, вівсянка, а навіть кускус.

Зазвичай господині виливають залишкову воду, але так робити не варто, якщо у вас є кімнатні рослини. Причина полягає у тому, що ця вода містить корисні речовини, такі як кремній, фосфор, магній та залізо, які можуть служити чудовим добривом для квітів.

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Як правильно використовувати воду після промивання круп?

Якщо ви тільки що пересадили рослину в новий ґрунт, використання води з промивання круп рекомендується через 2 місяці. Зазвичай новий ґрунт містить достатню кількість необхідних речовин, тому рослина не потребує додаткових добрив.

Добрива слід застосовувати тільки навесні та влітку, коли рослини активно ростуть. Однак, важливо поливати рослину звичайною водою, щоб уникнути перенасичення концентрованим добривом. Концентрацію добрива також слід зменшити, якщо рослина є ослабленою або хворою.

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