П'ять небезпечних рослин, які у жодному разі не можна тримати в квартирі

Люди прикрашають та роблять більш приємним свій інтер'єр за допомогою кімнатних рослин. Проте вони, самі того не підозрюючи, роблять помилки, які дають зворотний результат.

Деякі рослини шкідливі, тому їх треба винести з дому. Які саме вазони несуть небезпеку, розповіло видання Sante Plus.

Не соромтеся запитувати і звертатися за порадою, перш ніж купувати якусь рослину.

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Філодендрон

Ця зелена рослина, безсумнівно, є найпоширенішою, тому що вона проста у догляді та стійка. Але часто ігнорується те, що він містить нерозчинні оксалати кальцію, які після прийому внутрішньо можуть викликати роздратування та розлад травлення. Основними жертвами є домашні тварини і особливо кішки, які люблять гризти листя рослин.

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Юкка

Ця рослина дуже популярна через тропічний колорит, який вона привносить в інтер'єр. Вазон також дуже небезпечний для чотирилапих друзів і може викликати нудоту та отруєння. Обов'язково тримайте його в недоступному для кішки або собаки місці.

Фікус Бенджаміна

Цей вазон високо цінується за його детоксикуючі властивості, але, на жаль, може бути джерелом алергії через білки латексоподібних, що містяться в його соку. Він може викликати риніт, кон'юнктивіт, екзему та напади астми.

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Амариліс

Ця рослина, також звана беладонна, токсична як для тварин, так і для людей. Амариліс містить лікорин, який може спричинити отруєння: блювання, діарею та проблеми з диханням при попаданні всередину. Його рідина може спричинити почервоніння та опіки при простому контакті зі шкірою.

Місячна квітка (ароїдні)

Дуже поширена рослина, як і лілії, може бути небезпечною для домашніх тварин та людини. Тому сік має дратівливі та токсичні властивості. Тому його необхідно повісити високо, у недоступному для дітей та кішок місці.

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