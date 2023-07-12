Пять опасных растений, которые ни в коем случае нельзя держать в квартире

Люди украшают и делают приятнее свой интерьер с помощью комнатных растений. Однако они, сами того не подозревая, совершают ошибки, которые дают обратный результат.

Некоторые растения вредны, поэтому их нужно вынести из дома. Какие именно вазоны представляют опасность, рассказало издание Sante Plus.

Не стесняйтесь спрашивать и обращаться за советом, прежде чем покупать какое-нибудь растение.

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Филодендрон

Это зеленое растение, несомненно, является самым распространенным, потому что оно просто в уходе и устойчиво. Но часто игнорируется, что он содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые после приема внутрь могут вызвать раздражение и расстройство пищеварения. Основными жертвами являются домашние животные и особенно кошки, любящие грызть листья растений.

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Юкка

Это растение очень популярно из-за тропического колорита, который оно привносит в интерьер. Вазон также очень опасен для четырехлапых друзей и может вызвать тошноту и отравление. Обязательно держите его в недоступном для кошки или собаки месте.

Фикус Бенджамина

Этот вазон высоко ценится за его детоксицирующие свойства, но, к сожалению, может быть источником аллергии из-за белков латексоподобных, содержащихся в его соке. Он может вызвать ринит, конъюнктивит, экзему и приступы астмы.

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Амариллис

Это растение, также называемое белладонно, токсично как для животных, так и для людей. Амариллис содержит ликорин, который может вызвать отравление: рвоту, диарею и проблемы с дыханием при попадании внутрь. Его жидкость может привести к покраснению и ожогам при простом контакте с кожей.

Лунный цветок (ароидные)

Очень распространенное растение, как и лилии, может быть опасно для домашних животных и человека. Поэтому сок обладает раздражительными и токсичными свойствами. Поэтому его необходимо повесить высоко в недоступном для детей и кошек месте.

Раньше мы писали, почему нельзя сажать хвойные деревья у дома.

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