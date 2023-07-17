Чем поливать комнатные растения, чтобы подкормить их питательными элементами, не покупая удобрения

Цветоводство является прекрасным хобби для тех, кто проводит много времени дома. Но для того, чтобы растения выглядели привлекательно, необходимо создать для них благоприятные условия и ухаживать за ними должным образом. Вот один полезный лайфхак от опытных цветоводов.

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Многие хозяйки знают, что перед приготовлением крупы ее нужно промыть. Некоторые промывают рис, чтобы избавить ее от избытка крахмала и получить рассыпчатую кашу. Другие делают это с разными крупами, такими как гречка, пшено, булгур, овсянка, а даже кускус.

Обычно хозяйки выливают остаточную воду, но так поступать не стоит, если у вас есть комнатные растения. Причина заключается в том, что вода содержит полезные вещества, такие как кремний, фосфор, магний и железо, которые могут служить прекрасным удобрением для цветов.

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Как правильно использовать воду после промывания круп?

Если вы только что пересадили растение в новый грунт, использование воды по промыванию круп рекомендуется через 2 месяца. Обычно новая почва содержит достаточное количество необходимых веществ, поэтому растение не нуждается в дополнительных удобрениях.

Удобрения следует использовать только весной и летом, когда растения активно растут. Однако важно поливать растение обычной водой во избежание перенасыщения концентрированным удобрением. Концентрацию удобрения также следует уменьшить, если растение ослаблено или больно.

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