Чим удобрювати яблуні, вишні та груші в кінці осені, щоб наступного року отримати величезний врожай

Наближається зима, важливо підготувати плодові дерева до наступного сезону. В жовтні можна продовжити годувати яблуні, груші та вишні, оскільки саме в цей період вони формують бруньки для подальшого розвитку навесні.

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Осіннє підживлення плодових дерев проводять в середині жовтня, оскільки ця процедура допомагає зробити їх стійкішими до холоду та полегшити їм пережити зиму. Цю інформацію надає ТСН.

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Основні види добрив, рекомендовані для підживлення яблунь, груш та вишень восени, включають:

Перегній: Це добриво покращує структуру ґрунту та забезпечує дерева необхідними поживними речовинами. Молодим деревам потрібно не менше 30 кг перегною, тоді як для дорослих дерев до 50 кг. Фосфорно-калійні добрива:Для яблунь та груш рекомендується використовувати 300 г суперфосфату та 200 г сульфату калію. Ці добрива можна змішати з перегноєм та внести під дерева. Для вишні розведіть 2 столові ложки сульфату калію та 3 столові ложки суперфосфату у 10 л води. Під кожне дерево потрібно не менше 4 відер. Гній:Його розподіляють у ствольних колах, а потім мульчують сіном. Під кожне дерево потрібно не менше 5 кг гною. Комплексні добрива: У магазинах продаються спеціальні комплексні добрива для підживлення плодових дерев саме восени. Після внесення добрив обов'язково замульчуйте дерева сіном або скошеною травою.

Додатково, в жовтні, яблуні та груші можна підживлювати іншими добривами:

Селітра: Для кожних 10 літрів окропу рекомендується використовувати до 50 г селітри. Розчин залиште остигати, а потім полийте дерева біля основи стовбура.

Мідний купорос: Розчиніть 100 г купоросу в 10 літрах води та обприскайте рідиною груші та яблуні зі всіх сторін після повного опадання листя.

Йод:Розчиніть 10 крапель йоду в 10 літрах води і полийте дерева біля кореня. Не забудьте замульчувати сіном.

Для вишень, черешень та слив в жовтні також підходить підживлення кальцієм. Прикореневу зону можна присипати меленою яєчною шкарлупою чи доломітовим борошном. На кожне дерево потрібно приблизно 500 г меленої шкарлупи або 8 склянок борошна. Хлористий калій також може бути використаний для росту дерев. Для молодих слив, вишень та черешень підійде 1 склянка такого добрива, а для дорослих - 2 склянки. Не рекомендується використовувати свіжий гній через його високий вміст бактерій.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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