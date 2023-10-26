Чем удобрять яблони, вишни и груши в конце осени, чтобы в следующем году получить огромный урожай

Приближающаяся зима, важно подготовить плодовые деревья к следующему сезону. В октябре можно продолжить кормить яблони, груши и вишни, потому что именно в этот период они формируют почки для дальнейшего развития весной.

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Осенняя подкормка плодовых деревьев проводят в середине октября, поскольку эта процедура помогает сделать их более устойчивыми к холоду и облегчить им пережить зиму. Эту информацию предоставляет ТСН.

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Основные виды удобрений, рекомендованные для подкормки яблонь, груш и вишен осенью, включают:

Перегной: Удобрение улучшает структуру почвы и обеспечивает деревья необходимыми питательными веществами. Молодым деревьям нужно не менее 30 кг перегноя, в то время как для взрослых деревьев до 50 кг. Фосфорно-калийные удобрения: Для яблонь и груш рекомендуется использовать 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Эти удобрения можно смешать с перегноем и поднести под деревья. Для вишни разведите 2 столовых ложки сульфата калия и 3 столовых ложки суперфосфата в 10 л воды. Под каждое дерево нужно не менее 4 ведер. Навоз: Его распределяют в ствольных кругах, а затем мульчируют сеном. Под каждое дерево нужно не менее 5 кг навоза. Комплексные удобрения: В магазинах продаются специальные комплексные удобрения для подкормки плодовых деревьев именно осенью. После внесения удобрений обязательно замульчивайте деревья сеном или скошенной травой.

Дополнительно, в октябре, яблоне и груше можно подкармливать другими удобрениями:

Селитра: Для каждые 10 литров кипятка рекомендуется использовать до 50 г селитры. Раствор оставьте остывать, а затем полейте деревья у основания ствола.

Медный купорос: Растворите 100 г купороса в 10 литрах воды и опрыскайте жидкостью груши и яблони со всех сторон после полного опадания листьев.

Йод: Растворите 10 капель йода в 10 литрах воды и полейте деревья у корня. Не забудьте замульчировать сеном.

Для вишен, черешен и слив в октябре также подходит подкормка кальцием. Прикорневую зону можно присыпать молотой яичной скорлупой или доломитовой мукой. На каждое дерево нужно примерно 500 г молотой скорлупы или 8 стаканов муки. Хлористый калий также может использоваться для роста деревьев. Для молодых слив, вишен и черешней подойдет 1 стакан такого удобрения, а для взрослых – 2 стакана. Не рекомендуется использовать свежий навоз из-за его высокого содержания бактерий.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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