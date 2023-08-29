Чим замінити дезодорант: народні методи та спеціальні засоби

Якщо у вас закінчився улюблений дезодорант у найбільш непідходящий момент, не варто панікувати. Ви зможете врятувати ситуацію, використовуючи альтернативні засоби.

Про замінники для дезодоранту вам розповість UAportal. Вони стануть рятівниками в невідкладних ситуаціях та допоможуть вашій шкірі залишатися свіжою.

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Чим замінити дезодорант:

Ефірні масла: вони можуть маскувати неприємний запах. Ефірні масла є не лише ароматичними, але й корисними для шкіри. Мило з триклозаном:воно бореться з бактеріями і допомагає уникнути неприємного запаху. Тальк і дитяча присипка: ці засоби нейтралізують вологу і поглинають запах. Санітайзер: маскує запах поту на декілька годин.

Народні замінники дезодоранту:

Лимон: натріть пахви лимоном або прикладіть шматочки лимона до пахв на декілька хвилин. Перекис водню: розведіть перекис водню у воді і нанесіть на суху шкіру пахв. Харчова сода: змішайте соду з водою і нанесіть на пахви, щоб нейтралізувати запах. Борний спирт: є ефективним, проте його варто застосовувати обережно.

Нагадаємо, ми розповіли, якими натуральними засобами можна замінити дезодорант.

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