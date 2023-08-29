Чем заменить дезодорант: народные методы и специальные средства

Если у вас закончился любимый дезодорант в самый неподходящий момент, не стоит паниковать. Вы можете спасти ситуацию, используя альтернативные средства.

О заменителях для дезодоранта вам расскажет UAportal. Они станут спасателями в неотложных ситуациях и помогут вашей коже оставаться свежей.

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Чем заменить дезодорант:

Эфирные масла: они могут маскировать неприятный запах. Эфирные масла являются не только ароматическими, но и полезными для кожи. Мыло с триклозаном: оно борется с бактериями и помогает избежать неприятного запаха. Тальк и детская присыпка: эти средства нейтрализуют воду и поглощают запах. Санитайзер: маскирует запах пота на несколько часов.

Народные заменители дезодоранта:

Лимон: натрите подмышки лимоном или приложите кусочки лимона к подмышкам на несколько минут. Перекись водорода: разведите перекись водорода в воде и нанесите на сухую кожу подмышек. Пищевая сода: смешайте соду с водой и нанесите на подмышки, чтобы нейтрализовать запах. Борный спирт: эффективен, однако его следует применять осторожно.

Напомним, мы рассказали, какими натуральными средствами можно заменить дезодорант.

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