Череватий пояснив, чи вдасться окупантам захопити Донбас до березня

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував можливість окупантів виконати наказ президента рф володимира путіна захопити Донбас до березня. За його словами, росіянам навряд це вдасться зробити.

Зокрема, він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення таких наказів було вже декілька, але всі вони провалилися. Про це Череватий сказав під час брифінгу у Military Media Center.

"Ворог постійно хоче захопити нові українські території. Але є згуртованість української нації у відбитті агресії. Згуртованість, професіоналізм українських військових плюс якісна західна техніка – це запорука нашої перемоги", – зазначив він.

Відео дня

Читайте також: Буданов анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною та назвав головну мету

Речник додав, що окупанти полюбляють символічні дати, тому не можна виключати спроби досягти хоч якихось успіхів до 24 лютого. Водночас у лютому 2022 року рф кинула в наступ свої "найкращі військові частини", але їх розбила українська армія.

"Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити", – резюмував Череватий.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!