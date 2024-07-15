Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк 'Прорив' (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників. Бої тривають на різних ділянках фронту.

Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дороговартісний танк ворога. Про це повідомили пресслужба бригади у Telegram.

"Наші солдати знають як палити мільйони доларів. На відео гордість російського оборонпрому – танк Т-90М "Прорив", вартістю в 4,5 мільйони доларів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що танк вибухнув внаслідок удару дроном. Бійці додали, що росіяни змогли зібрати лише сотню таких танків з моменту їх створення, тобто, за сім років.

На відео можна побачити наслідки роботи українських захисників. Точний час та місце знищення танку окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

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