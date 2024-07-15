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Війна в Україні

Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк "Прорив" (відео)

Анастасія Крищук

Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк 'Прорив' (відео)
Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк ''Прорив''

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників. Бої тривають на різних ділянках фронту.

Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дороговартісний танк ворога. Про це повідомили пресслужба бригади у Telegram.

"Наші солдати знають як палити мільйони доларів. На відео гордість російського оборонпрому – танк Т-90М "Прорив", вартістю в 4,5 мільйони доларів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що танк вибухнув внаслідок удару дроном. Бійці додали, що росіяни змогли зібрати лише сотню таких танків з моменту їх створення, тобто, за сім років.

На відео можна побачити наслідки роботи українських захисників. Точний час та місце знищення танку окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

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