Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогой российский танк 'Прорыв' (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков. Бои продолжаются на разных участках фронта.

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогостоящий танк врага. Об этом сообщили пресс-служба бригады в Telegram.

"Наши солдаты знают как курить миллионы долларов. На видео гордость российского оборонпрома – танк Т-90М "Прорыв", стоимостью в 4,5 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что танк взорвался в результате удара дроном. Бойцы добавили, что россияне смогли собрать только сотню таких танков с момента их создания, то есть за семь лет.

На видео можно увидеть результаты работы украинских защитников. Точное время и место уничтожения танка оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии. В части области частично исчезли свет и связь.

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