Чотири грубих помилки, які зіпсують урожай огірків

Часто городники допускають кількох поширених помилок під час вирощування огірків. Рослинам треба дертися на гору та обрізати.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли, що огіркам потрібна опора. Їм треба, як ліанам, постійно рости і дертися нагору. Опора так само потрібна для зручності догляду за рослиною.

Читайте також: Шість найбюджетніших способів підживити овочі та зелень на городі

Також треба контролювати безконтрольне зростання бічних пагонів. Їх краще забрати відразу і все, щоб рослина не витрачала даремно свої ресурси на їх розвиток.

Відео дня

Обрізка рослини відразу після поливу або перед ним. При такому обрізанні місця зрізів довго не гояться і можуть почати гнити, оскільки після поливу по рослині починає дуже активно циркулювати волога.

Несвоєчасне прищипування верхівки уповільнює ріст і розвиток рослин. Тому збирання першого врожаю огірків може затриматися на тиждень і навіть більше.

Читайте також: Миттєво підуть у ріст: як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріжджів та цукру

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!