Четыре грубых ошибки, которые испортят урожай огурцов

Часто огородники допускают несколько распространенных ошибок при выращивании огурцов. Растениям надо карабкаться на гору и обрезать.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали, что огурцам нужна опора. Им нужно, как лианам, постоянно расти и карабкаться вверх. Опора так же нужна для удобства ухода за растением.

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Также следует контролировать бесконтрольный рост боковых побегов. Их лучше забрать сразу и все, чтобы растение не тратило зря свои ресурсы на их развитие.

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Обрезка растения сразу после полива или перед ним. При такой обрезке места срезов долго не заживают и могут начать гнить, поскольку после полива по растению начинает очень активно циркулировать влага.

Несвоевременное прищипывание верхушки замедляет рост и развитие растений. Поэтому сбор урожая огурцов может задержаться на неделю и даже больше.

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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