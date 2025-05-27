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Соціум

Чотири категорії українців ризикують залишитися без субсидії: подробиці

Анастасія Крищук

Чотири категорії українців ризикують залишитися без субсидії: подробиці
Кому з українців можуть скасувати субсидію . Джерело: freepik

Деяким українцям доведеться знову звернутися із заявою на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується чотирьох окремих категорій громадян.

Для цих осіб автоматичне продовження виплат не передбачено, тому оформлення потрібно буде здійснювати самостійно. Про це повідомляє UAportal з посиланням на "24 Канал".

Повторне звернення із заявою на отримання субсидії є обов’язковим для таких груп населення:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • громадяни, які орендують житло;
  • домогосподарства, що претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;
  • сім’ї, в яких кількість фактичних мешканців у помешканні не збігається з кількістю зареєстрованих.

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Як подати заяву на субсидію

У 2025 році оформити субсидію можна різними зручними способами. Один із них – особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, документи можна подати:

  • через вебпортал електронних сервісів Пенсійного фонду України;
  • надіславши заяву поштовим відправленням до відповідного підрозділу ПФУ;
  • за участю уповноважених осіб виконавчого комітету місцевої ради;
  • у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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