Чотири категорії українців ризикують залишитися без субсидії: подробиці
Деяким українцям доведеться знову звернутися із заявою на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується чотирьох окремих категорій громадян.
Для цих осіб автоматичне продовження виплат не передбачено, тому оформлення потрібно буде здійснювати самостійно. Про це повідомляє UAportal з посиланням на "24 Канал".
Повторне звернення із заявою на отримання субсидії є обов’язковим для таких груп населення:
- внутрішньо переміщені особи;
- громадяни, які орендують житло;
- домогосподарства, що претендують на субсидію для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;
- сім’ї, в яких кількість фактичних мешканців у помешканні не збігається з кількістю зареєстрованих.
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Як подати заяву на субсидію
У 2025 році оформити субсидію можна різними зручними способами. Один із них – особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, документи можна подати:
- через вебпортал електронних сервісів Пенсійного фонду України;
- надіславши заяву поштовим відправленням до відповідного підрозділу ПФУ;
- за участю уповноважених осіб виконавчого комітету місцевої ради;
- у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
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