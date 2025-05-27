Четыре категории украинцев рискуют остаться без субсидии: подробности

Некоторым украинцам придется снова обратиться с заявлением на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается четырех отдельных категорий граждан.

Для этих лиц автоматическое продление выплат не предусмотрено, поэтому оформление нужно будет осуществлять самостоятельно. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на "24 Канал".

Повторное обращение с заявлением на получение субсидии является обязательным для таких групп населения:

внутренне перемещенные лица;

граждане, арендующие жилье;

домохозяйства, претендующие на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

семьи, в которых количество фактических жителей в доме не совпадает с количеством зарегистрированных.

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Как подать заявление на субсидию

В 2025 году оформить субсидию можно различными удобными способами. Один из них – личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда. Кроме того, документы можно подать:

через веб-портал электронных сервисов Пенсионного фонда Украины;

отправив заявление почтовым отправлением в соответствующее подразделение ПФУ;

при участии уполномоченных лиц исполнительного комитета местного совета;

в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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