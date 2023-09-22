Чотири продукти, які не можна зберігати в холодильнику

Деякі люди помилково вважають, що поміщення у холодильник продуктів, що швидко псуються, буде хорошою ідеєю. Там вони нібито збережуть свіжість.

Проте фахівці в один голос стверджують, що така звичка не лише "вб'є" певні продукти, але й зробить їх небезпечними для здоров'я. До прикладу, це стосується і хліба.

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Коли хліб зберігається у холодильнику, молекули крохмалю швидко рекристалізуються за низьких температур, що прискорює висихання. Щоб він залишався максимально корисним та свіжим, рекомендується зберігати його за кімнатної температури, а не в холодильнику. Зберігати його також найкраще в спеціальній хлібниці або в паперовій обгортці, яка якнайкраще прикриває хліб, щоб у нього не могло проникнути повітря.

Серед інших продуктів, які також не варто зберігати в холодильнику, також картопля і цибуля – два чудові приклади: щоб довше насолоджуватися поживними властивостями цих овочів, найкраще зберігати їх на відкритому повітрі на кухні або в коморі.

Ще одна помилка, яку ми часто припускаємося: мед у жодному разі не можна зберігати в холодильнику, навіть якщо банку було відкрито. Він дуже добре зберігається за кімнатної температури протягом тривалого часу і його можна вживати незалежно від дати. Однак, вплив низьких температур призводить до кристалізації меду.

Однак його все одно можна з'їсти, скориставшись невеликою хитрістю, яка поверне йому первісний вигляд. Просто покладіть його в каструлю з водою і нагрійте на водяній бані на слабкому вогні, доки він не розтане. Зніміть піну, що утворюється зверху, і мед знову стане смачним.

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Нагадаємо, що котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.

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