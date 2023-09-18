Чотири поради, як знизити витрату енергії в пральній машині та заощадити

Пральна машина споживає багато енергії та може значно збільшити рахунок за електроенергію. Дізнайтеся поради, які дозволять оптимізувати споживання електрики цим пристроєм.

Дотримуючись кількох простих порад, ви заощадите гроші та отримаєте максимальну віддачу від побутової техніки. Для цього вам просто потрібно змінити кілька навичок, пише Sante Plus.

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Як знизити витрату пральної машини?

Щоб знизити споживання енергії при використанні пральної машини, скористайтеся цими порадами у своєму повсякденному житті, і ви зможете заощадити гроші.

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1. Використовуйте програму "Еко" на пральній машині.

Щоб заощадити електроенергію в пральній машині, можна скоротити час прання, використовуючи короткий цикл і споживаючи менше енергії. Проте активація "еко" режиму у вашій пральній машині дозволить запустити прання за низької температури і заощадити. Зверніть увагу, що при холодному пранні витрачається менше, ніж при пранні при 40°C.

2. Не перевантажуйте барабан пральної машини.

Щоб заощадити на рахунках за електроенергію, використовуючи пральну машину, ви можете скористатися цим методом. Коли ви перете, наповнюйте барабан пральної машини, не перевантажуючи його, щоб ваша машина працювала максимально ефективно. Це дозволить вам обмежити прання та заощадити електроенергію.

3. Зверніть увагу на дозування миючого засобу у пральній машині.

Під час прання в пральній машині будьте обережні і не використовуйте велику кількість миючого засобу. Ваша машина довше полоскатиме одяг і, отже, споживатиме більше електроенергії.

4. Скоротіть час сушіння.

Щоб прати з меншими витратами, варто скоротити час сушіння та віджиму в пральній машині і давати одягу висохнути на повітрі. Ви заощадите гроші, оскільки споживатимете менше енергії, і ваш рахунок за електроенергію зменшиться.

Щоб заощадити електроенергію, не забувайте правильно обслуговувати пральну машину, щоб вона завжди працювала ефективно та не споживала багато електроенергії. Щоб ретельно очистити прилад, можна використовувати натуральні та економічні засоби, такі як білий оцет і харчова сода, запустивши порожню машину при температурі 90°C.

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