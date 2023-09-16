Названо прилад, який споживає найбільше електроенергії у вашому будинку

Побутова техніка іноді є енергоємною і може швидко збільшити ваш рахунок за електроенергію. Навіть якщо ви не використовуєте деякі прилади щодня, ваш лічильник продовжуватиме цокати.

Як пише видання Sante Plus, використання одного пристрою може коштувати вам великі гроші. І йдеться про телевізор, який споживає чи не найбільше електроенергії вдома.

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Який резервний пристрій споживає найбільше енергії у вашому будинку?

Цей пристрій є одним із найкращих розважальних інструментів для всієї родини. Це телевізор, який часто працює годинами, навіть коли ви його не дивитеся. Цей пристрій часто використовується як фоновий звук, коли ви один вдома самі. Після довгого робочого дня, що може бути кращим, ніж затишно влаштуватися на дивані та подивитися улюблений серіал.

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Однак цей пристрій споживає багато енергії, особливо коли він перебуває в режимі очікування. У середньому РК-телевізор споживає 241 кВтг, а плазмовий телевізор – 402 кВтг. У режимі очікування їхнє споживання знижується до 22 кВтг.

Яке середнє споживання телевізора в режимі очікування?

Телевізор, який перебуває в режимі очікування двадцять годин на день, споживає від 7,3 до 21,9 кВтг на рік. Якщо помножити цю цифру на кількість телевізорів у будинку та інших пристроїв, таких як комп'ютери, ігрові приставки та інша побутова техніка, рахунок за комуналку може виявитися дуже високим.

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Як уникнути збільшення рахунку за електроенергію під час використання телевізора?

Щоб уникнути дуже високих рахунків за електроенергію, існує метод, який дозволить заощадити. Наприклад, замість того, щоб залишати телевізор у режимі очікування цілодобово, змініть свої звички. Вимкніть прилад і від'єднайте кабель живлення від телевізора. Так ви зможете заощадити кілька додаткових гривень.

Щоб полегшити ваше повсякденне життя, ви можете забезпечити подовжувач з вимикачем і світловим індикатором. У цьому випадку все, що потрібно зробити, це підключити телевізор до подовжувача і вимкнути його за допомогою кнопки.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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